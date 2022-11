Te samochody kradną w Wielkopolsce najczęściej. Sprawdź, jakie modele padają łupem złodziei

Z roku na rok kradzieży samochodów w Wielkopolsce jest coraz mniej. Mimo tego właściciele aut wciąż muszą mieć się na baczności. W Poznaniu i powiecie poznańskim rocznie przestępcy kradną blisko 300 samochodów. Wliczają się w to również porzucone wraki, które złodzieje sprzedają na złomowisku.

Profesjonalna grupa przestępcza ma plan na to, jak ukraść samochody. Najpierw prowadzi rozpoznanie monitoringu i wielodniową obserwację terenu. Nierzadko stosuje urządzenia techniczne, aby zlokalizować konkretny pojazd. Podczas przestępczego procederu złodzieje sugerują się marką, modelem oraz tym, czego potrzebują w danej chwili. - Kradnie się to, na co jest największy popyt - tłumaczą policjanci.