Tłusty czwartek narodowym dniem rzucania diety. Oto najlepsze memy o najsłodszym święcie w roku! Grzegorz Szkiłądź

Tłusty czwartek to ulubione święto nie tylko miłośników pączków, ale także twórców internetowych memów. W sieci aż roi się od śmiesznych obrazków z pączkami w roli głównej. Internauci śmieją się również z nadmiernych kilogramów, które trzeba będzie zrzucić w następnych dniach. Zobacz galerię (39 zdjęć)

Tłusty czwartek 2024 to dzień, kiedy króluje on: pączek, czyli słodki przedmiot pożądania wszystkich Polaków. Wielu twierdzi, że to narodowy dzień rzucania diety i moment, kiedy wszyscy zaczynają robić masę. I jest w tym dużo racji! Tłusty czwartek, który w tym roku wypada 8 lutego, to także dzień, kiedy możemy bezkarnie pośmiać się z nadmiaru kilogramów. Zobacz najśmieszniejsze memy oraz demotywatory o tłustym czwartku i... zjedz kolejnego pączka.