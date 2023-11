Trener Lecha Poznań cieszy się z frekwencji i szerokiej kadry: "Musimy zrobić co do nas należy" Maciej Lehmann

John van den Brom liczy w niedzielę na wsparcie kibiców Lecha Poznań Andrzej Szkocki/Polska Press

W niedzielę o 17.30 Lech Poznań zmierzy się na Enea Stadionie z Widzewem. Ligowy klasyk obejrzy ponad 30 tysięcy widzów, mimo, że nie będzie na nim kibiców gości. Z tak dużej frekwencji cieszył się trener Kolejorza John van den Brom. Holender podkreślał, że liczy na duże wsparcie trybun. - To dla nas ważny mecz, oni nas nie lubią, my ich także, zawodnicy mają tego świadomość, bo nie są tu od wczoraj, ale skupiamy się na tym, by zrobić to, co do nas należy - mówił na konferencji przed startem z łodzianami van den Brom.