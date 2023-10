Trener Lecha Poznań John van den Brom przed meczem z ŁKS. "Przygotowania przebiegły dobrze, zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy wypracować"

Po blisko dwutygodniowej przerwie w sobotę Lech Poznań powróci do gry o ligowe punkty. Przeciwnikiem Kolejorza będzie beniaminek ekstraklasy - ŁKS. Łodzianie są obecnie na samym dnie tabeli. Z kolei lechici znajdują się na piątym miejscu, tracąc do pierwszego Śląska Wrocław trzy punkty. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich dziesięciu spotkaniach ekipa trenera Johna van den Broma zaliczyła tylko raz czyste konto.

– Możemy powiedzieć, że straciliśmy część zawodników, jednak dla nas poniekąd to dobra informacja, ponieważ są doceniani przez selekcjonerów reprezentacji. Mieliśmy wielu piłkarzy do dyspozycji, również tych z Akademii. Rozegraliśmy sparing, by podtrzymać rytm meczowy. Przygotowania przebiegły dobrze, zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy wypracować