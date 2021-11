Turniej "Drużyna na medal" to impreza, jakiej jeszcze nie było! Ostatnie dwa wolne miejsca czekają na chętnych

Na liście zgłoszeniowej mamy już 10 drużyn: GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, TMS Suchary Suchy Las, AKF Poznań, Canarinhos Poznań, Witnicka Szkółka Piłkarska, APR Nowy Tomyśl, SPN Szamotuły, Sokół Pniewy, MKS Nielba Wągrowiec i SKS 13 Poznań.

Zostały ostatnie 2 miejsca! Przypominamy, że zainteresowane udziałem drużyny powinny jak najszybciej przesłać formularz zgłoszeniowy! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zobacz też: Ostatnia droga, byłej koszykarki i działaczki Katarzyny Tomczak

Wyjątkowa formuła przeprowadzenia rozgrywek została stworzona po to, by jak najwszechstronniej wydobyć umiejętności młodych piłkarzy, które dzięki obserwacjom trenerskim w przyszłości mogą być jeszcze dokładniej szkolone i rozwijane. Drużyny będą rywalizowały jednocześnie na trzech boiskach (7x7, 3x3 oraz 1x1), a zwycięzcą zostanie ta, która we wszystkich zdobędzie najwięcej punktów.

Organizatorem imprezy, która odbędzie się dzięki dofinansowaniu ze środków Santander Bank Polska oraz Urzędu Miasta Poznania jest Szkolny Klub Sportowy Poznańska 13 Poznań. Turniej odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Organizacja tych unikatowych rozgrywek piłki nożnej ma na celu integrację młodych adeptów sportu, oraz pokazanie różnych form spędzania wolnego czasu. Oprócz sportowej rywalizacji turniej ma na celu pokazanie młodym sportowcom jak ważne jest wzajemne wsparcie i integracja nie tylko na boisku ale również po za nim.