Tylko 10 proc. kandydatów w wyborach samorządowych to osoby młode. Do Sejmiku Wielkopolski przoduje Konfederacja. W Poznaniu Lewica

Osoby młode w mniejszości

Młode osoby w znacznym stopniu wpłynęły na wynik wyborów parlamentarnych. Frekwencja wśród osób do 29 roku życia była rekordowa i sięgnęła 69 proc. To jednak nie wpłynęło na sporą reprezentację młodych osób w Sejmie. Tylko trzech posłów to osoby do 29 roku życia. Statystyki związane z liczbą młodych kandydatów nie napawają jednak optymizmem.

W wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mamy łącznie 28 kandydatów przed trzydziestką. Najwięcej z nich wystawiła Konfederacja. Z 12 kandydatów, tylko dwóch znajduje się na trzech pierwszych miejscach na listach wyborczych.

Tak wygląda sytuacja w pozostałych komitetach: