Wybory 2024. Niepochlebnie wyraził się o Palestyńczykach. Przestał być kandydatem Trzeciej Drogi do Rady Miasta Poznania

Kandydat niepochlebnie wyraził się o Palestyńczykach

W swoim wpisie Paweł Strzelecki odniósł się negatywnie do walki Palestyńczyków przeciwko Izraelowi w toczącym się obecnie konflikcie.

Uwagę na jego wpis zwrócili działacze Partii Razem. Zapytali oni publicznie kandydata na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi o to, czy popiera słowa kandydata na radnego.

Niedoszły kandydat przeciwko swojej żonie związanej z PiS

Paweł Strzelecki miał kandydować z czwartego miejsca w okręgu nr 4 w Poznaniu obejmującym Rataje, Żegrze, Starołękę, Krzesiny, Głuszynę, Dębiec i Świerczewo. Po wykreśleniu kandydata z listy Trzeciej Drogi kandydaci z miejsc 5-8 podskoczyli o jedno miejsce do góry.

Sam niedoszły kandydat to poznański radca prawny. Zanim należał do Trzeciej Drogi, był w Porozumieniu Jarosław Gowina i Platformie Obywatelskiej, z której dwukrotnie w 2006 i 2010 roku - bez sukcesu - próbował dostać się do rady miasta. Jak informuje portal TVN2, prywatnie jest mężem radnej Prawa i Sprawiedliwości Klaudii Strzeleckiej, szefowej sztabu wyborczego Zbigniewa Czerwińskiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania.