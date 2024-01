To się działo w Poznaniu w 2023 roku

Przez dwanaście miesięcy w Poznaniu wydarzyło się wiele ważnych i ciekawych rzeczy. Niektóre z nich były pozytywne i sprawiały, że mieszkańcy mieli powody do radości, niestety, mijający rok zapisał się też z innej, znacznie bardziej przykrej strony.

Jak najlepiej podsumować 2023 rok? Zdjęciami! Fotoreporterzy Głosu Wielkopolskiego od stycznia do grudnia, od świtu do zmierzchu przemierzali miasto, by zawsze dostarczyć fotografie jak najlepszej jakości. To dzięki nim nasi czytelnicy mogli zobaczyć to, co się działo w różnych częściach Poznania czy jego okolicach.

Tym żył Poznań w 2023 roku! Sprawdź naszą galerię!