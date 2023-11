„Tytoniowa szajka” spod Konina w rękach policji. Zobaczcie wideo z zatrzymania!

"Tytoniowa szajka" rozbita

Grupa przestępcza składała się z czterech osób i zajmowała się nielegalnym handlem. Akcję zatrzymania przeprowadzili funkcjonariusze nadodrzańskiego OSG z Kalisza, we współpracy z policjantami z poznańskiego CBŚP. Do zatrzymania podejrzanych doszło na początku listopada. Byli to czterej mieszkańcy powiatu konińskiego, w wieku od 24 do 37 lat.

- Zabezpieczono blisko 30 tysięcy sztuk papierosów oraz ponad 100 kg tytoniu. Wśród zatrzymanych jest kierujący przestępczymi działaniami grupy, który najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

- poinformowali funkcjonariusze.

Oprócz tytoniu i papierosów mundurowi zabezpieczyli także gotówkę i sprzęt, w tym nośniki danych i telefony, które mogły służyć podejrzanym do prowadzenia swojej nielegalnej działalności.

Funkcjonariusze oszacowali wartość zajętych papierosów i tytoniu na ponad 80 tys. zł.