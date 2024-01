Ukradł matce 30-letnią wódkę i kluczyki od auta. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

38-latek nie miał kluczy do pokoju, a więc za pomocą śrubokrętu podważył drzwi i wystawił je z zawiasów. Po wszystkim drzwi i kluczyki od auta odstawił na miejsce. To zatarcie śladów zdało się na nic, gdyż wciąż brakowało skradzionej wódki.

- Tyle wystarczyło, by 38-latek mógł usłyszeć prokuratorski zarzut dokonania kradzieży z włamaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat więzienia