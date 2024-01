Ukradł nowy piec gazowy. Wcześniej obserwował remont starego domu w Pniewach. 39-latek zatrzymany

Policjanci z Pniew otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do której doszło w jednym z budynków.

Czytaj też: Myślał, że jest bezkarny, trafił do aresztu. 55-latek groził w internecie wolontariuszom WOŚP. Został zatrzymany przez policjantów z Piły.

- informuje Sandra Chuda z szamotulskiej policji.

Zanim doszło do kradzieży, pracownicy widzieli mężczyznę, który obserwował ich podczas prac remontowych.

- Stąd pojawiły się podejrzenia, iż to właśnie on mógł dokonać kradzieży. Nie wiedzieli jednak, kim był podejrzanie zachowujący się mężczyzna. Te informacje zdobyli natomiast pniewscy policjanci, którzy analizując sprawę, doszli do wniosku, iż mógł to być 39-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który przebywa na terenie Pniew. Był on znany miejscowym stróżom prawa