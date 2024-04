Volkswagen Poznań chce zatrudnić 140 osób. Kto jest poszukiwany?

- Osoby, które wybiorą rozwój kariery w Volkswagen Poznań, będą współtworzyły motoryzację przyszłości – podkreśla Jolanta Musielak.

- Innowacyjne produkty, inwestycje w nowe kompetencje naszych pracowników – to wszystko pozwala na zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla Volkswagen Poznań, dla ludzi, którzy tworzą tę firmę, dla ich rodzin, ale także dla naszych kooperantów – mówi Piotr Olbryś, szef OM NSZZ Solidarność w VWP. – A trzeba pamiętać, że branża motoryzacyjna przechodzi obecnie największą rewolucję w swojej historii. Transformacja w kierunku elektromobilności i związane z nią inwestycje w ochronę klimatu wymagają od nas wielu zmian, począwszy od władz koncernu po pracownika zatrudnionego bezpośrednio przy produkcji. I one już trwają. Dla nas najważniejsze jest to, że przez te zmiany przejdziemy razem ze stałą załogą VWP.