W kościołach liczono wiernych katolików. Czy liczba wyznawców rośnie?

Dane za rok 2021 roku upublicznione zostały dopiero na przełomie 2022 i 2023 roku. Wówczas w diecezji poznańskiej wskaźnik dominicantes wyniósł 26,2%, co znajdowało się poniżej średniej dla Polski, a communicantes 13,2% (powyżej średniego wyniku dla Polski).

Liczenie odbywa się w kościołach parafialnych w Polsce, gdzie określa się wskaźnik dominicantes, który oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych oraz wskaźnik communicantes, który oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących komunię św. w trakcie niedzielnej eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych

Pewien pogląd na sprawę mogą dać też wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021, według którego za katolików uważa się nieco ponad 27 mln Polaków. 10 lat wcześniej (w 2011 roku) wynik też był znacznie wyższy i twierdząco na to pytanie odpowiedziało 33 mln. W 2021 roku 7,8 mln osób odmówiło odpowiedzi na to pytanie, a w 2011 zrobiło to tylko 2,7 mln.

- Burzliwa debata na temat tego, ile mamy katolików w Polsce, wynika z wieloznaczności tego, co znaczy być katolikiem. Zresztą bardzo podobna dyskusja toczy się na temat tego, ilu jest Polaków

- mówił Ks. dr hab. Wojciech Sadłoń SAC, wicedyrektor Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w rozmowie z portalem gosc.pl.

Ze statystyk tych wynika, że faktycznie katolików jest coraz mniej - być może jednak dane z 2022 i 2023 roku zmienią tę tendencję.