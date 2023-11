W Poznaniu powstaje największe laboratorium kryminalistyczne w Polsce. "To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa Wielkopolan"

- W dzisiejszych czasach bez nauki, bez odpowiedniego sprzętu, wykrywanie najcięższych przestępstw jest niemożliwe. Zrobiliśmy olbrzymi krok, rozpoczynając budowę laboratorium. To największe, najnowocześniejsze laboratorium, które powstaje w Polsce. Nowy budynek to przede wszystkim lepszy komfort pracy, ale również nowe możliwości wielkopolskiej policji. Wiele ośrodków policji w Polsce będzie na nas patrzeć, a my będziemy ich wspierać - zaznacza Piotr Mąka, komendant wojewódzki policji w Poznaniu.