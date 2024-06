Warta Poznań odpowiada na oświadczenie Lecha: Wierzymy, że pomoc zostanie nam udzielona Maciej Lehmann

W 2012 roku Warta Poznań rozgrywała swoje mecze przy Bułgarskiej. W składzie Zielonych był wtedy legendarny napastnik Kolejorza Piotr Reiss. Bartlomiej Wutke/Polskapresse

Lech Poznań wydał w środę rano oświadczenie dotyczące gry Warty Poznań na stadionie przy Bułgarskiej. Kilka godzin później odpowiedziała na to Warta. Zieloni głęboko wierzą w to, że w krytycznym momencie zostanie im udzielona pomoc ze strony władz Poznania. - Sprowadzenie dyskusji do tego, by toczyła się wyłącznie wokół samych kosztów, bez mówienia też o korzyściach finansowych wynikających z zarządzania Stadionem Miejskim – nie jest w porządku - czytamy w tym oświadczeniu warciarzu.