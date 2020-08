Warta Poznań pomści Lecha w Lubinie? Piotr Tworek: "Musimy być bardzo agresywni i mądrzy w zachowaniu formacji, odległości i odbiorze piłki"

W meczu z Zagłębiem Lubin na pewno nie zagra Nikodem Fiedosewicz, który na w tygodniu poprzedzającym mecz z Lechią zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go półroczna przerwa. Szkoleniowiec Zielonych wspominał także o nowych piłkarzach, bo niektórzy z nich mają zaległości treningowe i nie wystąpią od pierwszej minuty w Lubinie.

- Zespół Zagłębia gra do samego końca. Mają mocne stałe fragmenty gry , ale i mocne osobowości w formacji ofensywnej. Potrafią jednym podaniem bądź akcją rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. W meczu z Lechem kilku zawodników pokazało się z bardzo dobrej strony. Nie będę jedynym, który dostrzega umiejętności i talent Starzyńskiego, czy Żiwca i Bohara. Gospodarze mają równie mocny środek pola, a z bardzo dobrej strony w ostatnim meczu pokazał się lewy obrońca Balić.

Szkoleniowiec Warty w zeszły piątek wybrał się do Lubina, by na żywo zobaczyć Miedziowych w starciu z Kolejorzem i zapewnia, że jego zespół wie, na co zwracać uwagę w piątkowym meczu, by nie popełnić błędów Lecha.

Warta Poznań ma na początku sezonu niezwykle ciężki terminarz. W pierwszej kolejce warciarze mierzyli się z czwartą drużyną zeszłego sezonu i finalistą Pucharu Polski. Teraz wybierają się do Lubina na mecz z Zagłębiem, a w następnych kolejkach zagrają z Piastem (dom), Lechem (wyjazd), Wisłą Płock (wyjazd) i Legią (dom). Piotr Tworek na pytanie o ciężki terminarz odpowiedział pytaniem:

- A który z przeciwników będzie słabszy w PKO Ekstraklasie? Nie możemy zajmować się klasyfikowaniem zespołów. W treningach wymagam od zawodników jeszcze większej dokładności, zaangażowania i jakości. Zdajemy sobie sprawę, że aby w najbliższych meczach zdobyć punkty i wygrywać, to musimy grać równo i jakościowo na wysokim poziomie, żeby nie przytrafiły się chwile załamania, bo rywale w ekstraklasie potrafią to wykorzystać - komentował Tworek.

Podopieczni Martina Seveli już w dwóch pierwszych kolejkach mogą mieć na rozkładzie oba poznańskie zespoły. Tydzień temu dość szczęśliwie Zagłębie pokonało Lecha, a co musi zrobić Warta, żeby w przeciwieństwie do ekipy Dariusza Żurawia przywieźć punkty do Poznania?

- Warta również ma okazję wygrać w Lubinie i z takim nastawieniem jedziemy. Przede wszystkim musimy być skoncentrowani do samego końca w momencie, kiedy Zagłębie pod naszą bramką będzie operowało piłką. Musimy być bardzo agresywni i mądrzy w zachowaniu formacji, odległości i odbiorze piłki. Na to zwracałem uwagę w ostatnim mikrocyklu i na to będę uczulał zespół przed wyjściem na boisko - wyjaśnia szkoleniowiec Zielonych.

Gdzie szukać szansy dla Warty? Poznaniacy jeszcze w Fortuna 1. Lidze bardzo dobrze radzili sobie w delegacjach. W ubiegłym sezonie podopieczni Tworka przywieźli z wyjazdów 31 punktów i byli gorsi jedynie od Puszczy Niepołomice. Może przeniosą ten trend na PKO Ekstraklasę? Zresztą w poprzednim sezonie Zieloni też przegrali w pierwszej kolejce Fortuna 1. Ligi, a potem ruszyli w drogę po awans.