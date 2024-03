Wielkanoc 2024. Dziś Wielka Sobota. Mieszkańcy Poznania ruszyli do kościołów poświęcić pokarmy. Byliśmy w parafii na Winiarach

Święcenie pokarmów w Poznaniu

Wielkanocna święconka, to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej kulturze, które połączone jest z bogatą symboliką i głębokim znaczeniem. Choć obchody różnią się w zależności od regionu, pewne elementy pozostają niezmiennie.

Jaja, centralny element świątecznego koszyka, mają symboliczne znaczenie. Są one symbolem nowego życia, odrodzenia i nadziei. Tradycyjnie barwione są na różne kolory, co nawiązuje do różnorodności świata i radości z nadejścia wiosny.

Chrzan, z kolei, symbolizuje oczyszczenie i odstraszenie złych mocy, a biały barwnik reprezentuje czystość. Sól, podstawowy składnik świątecznego stołu, symbolizuje dostatek oraz życie bez goryczy.