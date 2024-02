Wielki baner reklamowy przy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Urzędnicy widzą tam siatkę ochronną

Reklamę nowego osiedla powstającego na poznańskim Łazarzu zawieszono na rusztowaniu postawionym przy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 28 we wtorek 30 stycznia. W środę 31 stycznia wysłaliśmy do urzędu miasta, wraz ze zdjęciem, prośbę o ustosunkowanie się do naszych pytań.