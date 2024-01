Rozbiórka akademików wciąż wstrzymana

- Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku - informuje Jacek Maleszka, zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków UMP.

Tylko wojewódzki konserwator może uratować akademiki

- W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2023 r. do czasu zmiany przepisów Miejski Konserwator Zabytków nie prowadzi postępowań, których celem jest wpis obiektu do gminnej ewidencji zabytków - przekazał Jacek Maleszka.

Oznacza to, że jeżeli nie uda się wpisać budynków do rejestru zabytków, czeka je rychły koniec. Gdyby tak się stało, o tym co w tym miejscu powstanie, zdecydują miejscy urzędnicy. Jeżeli jednak Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecyduje się na wpis do rejestru, dalsza przyszłość obiektów i terenu będzie zależało od treści jego decyzji.