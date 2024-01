Wielki skandal w Berlinie! Wielkopolski producent serów wyrzucony z targów!

To, co spotkało wielkopolskiego serowara mogliśmy śledzić na Facebookowym profilu Linie w ogniu. To właśnie tam na gorąco pojawił się wywiad ze znanym producentem serów Markiem Grądzkim, który chwilę wcześniej został zmuszony do zamknięcia wystawienniczego stoiska będącego częścią targowej prezentacji regionu Wielkopolskiego realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

- W pewnej chwili podeszły do mnie berlińskie służby weterynaryjne i zamknęły mi stoisko. Uznały, że moje zaświadczenie od polskiego weterynarza, oczywiście przetłumaczone na język niemiecki, jest niewystarczające. Sery zarekwirowano i mają trafić do utylizacji

- opowiada Marek Grądzki.

