Wielkie spotkanie branży kamieniarskiej w Poznaniu. Trwają Stone Targi Branży Kamieniarskiej. Zobacz zdjęcia

Te odbywające się w pawilonach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich branżowe targi adresowane są nie tylko do kamieniarzy i przedstawicieli branży budowlanej, ale także do architektów i projektantów.

– Główny trzon targów stanowią ekspozycje wystawców z Polski i zagranicy – dystrybutorów kamienia naturalnego, producentów i dystrybutorów maszyn oraz specjalistycznego sprzętu do cięcia i jego obróbki. Wśród uczestników nie brakuje liderów branży, czołowych dostawców najnowocześniejszych technologii i rozwiązań

– podkreślają organizatorzy.

Co ciekawe, podczas Targów Stone prezentowane są nie tylko ekspozycje surowca kamieniarskiego, ale także maszyny i nowoczesne technologie, niezbędne w procesie obróbki.

– Tematyka targów jest na tyle szeroka, że znaleźć tu można niemal wszystko, co potrzebne do pracy w branży kamieniarskiej. To także przestrzeń służąca wymianie poglądów, inspiracjom i kontraktacjom.