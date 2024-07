Wielkopolscy olimpijczycy: Doświadczenie w WKKW oraz powiew młodości w skokach przez przeszkody w jeździectwie i w ogrodach Wersalu

Nasza reprezentacja w jeździeckiej kadrze to typowa mieszanka rutyny z młodością, bo Paweł Warszawski (43 lata) i Rober Powała (53 lata) w WKKW to zawodnicy już niezwykle doświadczeni. Z kolei Maksymilian Wechta (31 lat) i Andrzej Opłatek (27 lat, jest zawodnikiem rezerwowym) to przedstawiciele młodszego pokolenia, które w ostatnich latach coraz więcej znaczy w branży jeździeckiej.

Przy rozważaniach o szansach Wielkopolan i całej polskiej kadry warto jednak pamiętać, że już sam wyjazd na igrzyska to ogromny sukces. W jeździectwie konkurencja jest bowiem ogromna i nie jest łatwo przebić się przez plejadę utytułowanych zawodników z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Austrii.