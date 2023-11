20 listopada poznański oddział Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przekazał wyniki kontroli przeprowadzonej w VI LO. Jak informowaliśmy wcześniej – na lekcji biologii, gdzie uczniowie pracowali z wnętrznościami świni, miało dojść do zaniedbań. Do sanepidu oficjalne pismo z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wystosowała fundacja Varia Posnania. Zamieścili w nim opis lekcji, na której uczniowie między innymi mieli nie mieć dostępu do rękawiczek jednorazowych.

Sanepid zaznacza jednak, że wizyta inspektorów odbyła się już po zajęciach, na których wykorzystano wnętrzności świni, i wnioski pokontrolne oparte zostały na oświadczeniach dyrektora szkoły i nauczycielki.

