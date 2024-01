Wstrzymano burzenie kultowych poznańskich akademików. Czy zostaną uznane za zabytki?

Podczas sesji Rady Miasta Poznania kwestią dawnych akademików zajęła się radna miejska z klubu Wspólny Poznań Halina Owsianna. Zaapelowała ona do prezydenta Poznania i miejskiego konserwatora zabytków, aby budynki wpisać do rejestru zabytków, a prace zostały wstrzymane 11 stycznia.

- 11 stycznia Miejski Konserwator Zabytków wydał nakaz wstrzymania prac rozbiórkowych. Jest on związany z naszym postępowaniem dotyczącym wydania warunków zabudowy. W związku z tym nakazem rozważamy, czy jest możliwość zawieszenia tego postępowania do czasu wpisania budynków do rejestru zabytków. Postępowanie będzie prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków