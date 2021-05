Wybierz się z Poznania na wycieczkę Średzką Koleją Powiatową. Na trasie wiele atrakcji

Średzka Kolej Powiatowa to jedna z ostatnich zachowanych w Polsce kolei wąskotorowych, w których można przejechać się zabytkowymi wagonami ciągniętymi przez lokomotywę parową. Przejazdy odbywają się na trasie ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla.

Niezmotoryzowani mieszkańcy Wielkopolski na stację początkową mogą w łatwy sposób dotrzeć tradycyjną koleją.

- Jeśli zamierzacie dojechać z Poznania na naszą ciuchcię to pociągi POLREGIO i Kolei Wielkopolskich dowiozą was w niedzielę do Środy. Pociągi z Poznania będą odjeżdżać o 8.56 i 13.00 i w Środzie Wielkopolskiej będą o 9.24 i 13.30 - informuje Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana”.

Kiedy dotrzemy na miejsce, z dworca PKP należy przejść na stację Środa Miasto lub Środa Wąskotorowa skąd pociągi będą odjeżdżać o godz. 10 i 14. Bilety na stacji Środa Miasto można zakupić w kasie, a na stacji Środa Wąskotorowa u obsługi pociągu (30 zł za bilet normalny w dwie strony).