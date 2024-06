Wybory do Parlamentu Europejskiego. Znani politycy głosowali w Wielkopolsce

- Dla nas to duże przeżycie, bo to całkiem nowa sytuacja. To radość i podekscytowanie, ale też troszeczkę stres, ale odbieramy to pozytywnie. Pan prezydent jak wszyscy podejdzie do biurka, zostanie oczywiście sprawdzony jego dowód osobisty i wtedy otrzyma kartę i będzie mógł zagłosować - opowiadała tuż przed przyjazdem prezydenta Marta Brajer, przewodnicząca Komisji nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.