Wybory samorządowe 2024. Oto wyniki wyborów w powiecie poznańskim. Znamy wójtów i burmistrzów. Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Swarzędz

Buk - wyniki wyborów samorządowych 2024

Kórnik - wyniki wyborów samorządowych 2024

W przypadku tej gminy nie udało się wybrać wójta w pierwszej turze. Do drugiej przeszli: Robert Maliński z Komitetu Wyborczego Wyborców Kórnickie Forum Obywatelskie, który zdobył 22,12 procent, czyli 2 846 głosów, oraz Przemysław Piotr Pacholski, który zdobył 46,15 procent, czyli 5 939 głosów. Waldemar Krupiński z Komitetu Wyborczego Wyborców Waldemara Krupińskiego Gmina Kórnik Ty Decydujesz zdobył 2 683 głosów, co dało mu 20,85 procent, a Małgorzata Maria Skrzypczak z Komitetu Wyborczego Wyborców Filipa Żelaznego zdobyła 1 400 głosów, czyli 10,88 procent.

Stęszew - wyniki wyborów samorządowych 2024

Czerwonak - wyniki wyborów samorządowych 2024

Podczas niedzielnych wyborów 7 kwietnia w Czerwonaku powody do zadowolenia mogą mieć kandydaci do rady gminy z komitetu KWW Wójta Marcina Wojtkowiaka. Uzyskali oni 8 018 głosów, co dało 72,57 procent głosów i 17 mandatów. Na drugim miejscu uplasował się KW Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 1 946 głosów, co dało 17,61 procent głosów i 3 mandaty. KWW Młodzi dla Gminy Czerwonak uzyskał 1 085 głosów - 9,82 procent głosów i 1 mandat.