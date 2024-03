Wybory samorządowe 2024: Poseł Dariusz Joński w Poznaniu. "Idziemy z PiS łeb w łeb, każdy głos się liczy"

Dariusz Joński w Poznaniu

- Według sondaży idziemy z Prawem i Sprawiedliwością łeb w łeb, dlatego liczy się każdy głos. Te wybory są bardzo ważne, ponieważ to od nich zależy, kto będzie wydawał pieniądze z Unii Europejskiej i czy będzie się to odbywało w sposób transparentny, czy w sposób uznaniowy, na tekturowych czekach - mówił Dariusz Joński.

Podczas konferencji prasowej poseł Koalicji Obywatelskiej informował o aktualnych pracach komisji. Z jego wypowiedzią na ten temat można zapoznać się w zamieszczonym do artykułu materiale wideo. Łódzki poseł przyjechał do Poznania, aby wesprzeć kampanię Koalicji Obywatelskiej, mającej większość w poznańskiej radzie miasta.

Koalicja Obywatelska idzie po władzę w Poznaniu

Szef poznańskich struktur Platformy Obywatelskiej Bartosz Zawieja zapowiedział, że celem formacji będzie utrzymanie większości w Radzie Miasta Poznania. Podkreśla, ze jest to możliwe do zrobienia, ponieważ listy "są mocne pod każdym aspektem".

- Jest dużo nowych osób, ale także bardzo doświadczonych. Podchodzimy jednak do tego z pokorą, ponieważ ostatecznie będzie to zależało od werdyktu poznanianek i poznaniaków - podkreślał Bartosz Zawieja.

Pierwszy "cios" Jacka Jaśkowiaka w stronę Plewińskiego

Bartosz Zawieja odniósł się także do wypowiedzi Jacka Jaśkowiaka, który podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej "pierwsze ciosy" skierował w stronę kandydata Trzeciej Drogi Przemysława Plewińskiego. Czy to oznacza, że to on jest najgroźniejszym rywalem obecnie urzędującego prezydenta?