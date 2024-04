Wybory samorządowe 2024: Reakcje w sztabie Społecznego Poznania. "Mamy świetny wynik i świetnego kandydata na prezydenta"

- Nastroje są jak widać dobre. Dziękujemy sobie, jest dużo uśmiechów i wspominania, trochę takiej ostatniej krytyki Jacka Jaśkowiaka przed ogłoszeniem drugiej tury, bo my jesteśmy pewni, że ta druga tura będzie. Mamy nadzieję, że nie tylko Jacka Jaśkowiaka, ale też wszystkich jego następców, to co się zadziało w tej kampanii nauczy pokory, bo tego zabrakło. I sytuacja, w której Jacek Jaśkowiak mówił nam na początku kampanii, że pojedzie sobie na ferie i w sumie nie musi wracać, bo kampania się zrobi sama, a nagle okazało się, że poznaniacy oczekują czegoś więcej, to jest pierwszy sukces, a jak będą wyniki to będziemy mówić o ewentualnym kolejnym