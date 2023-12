Wydarzenia mikołajkowe w Poznaniu. Sprawdź, co dzieje się w tym tygodniu. Oto imprezy od 5 do 8 grudnia

Reniferiada 2023

Na słynnej szachownicy Starego Browaru odbędą się Targi Bożonarodzeniowe - czyli Reniferiada 2023. To idealna okazja, żeby przygotować się do zbliżających się świąt i rozejrzeć się za upominkami dla najbliższych.

Warsztaty piernikowe w Kawiarni Pora Dnia

Muzyczne Mikołajki z Happy Jazz Band

Mikołajkowy wieczór przy wyśmienitej kolacji degustacyjnej i dźwiękach najpiękniejszych świątecznych utworów w wykonaniu Happy Jazz Band. Utwory takie jak 'Santa Claus is Coming to Town', 'White Christmas', 'Winter Wonderland', 'I'll Be Home for Christmas', 'Jingle Bells' i wiele innych wprawią Was w cudowny, świąteczny nastrój!