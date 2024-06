Wykoszona łąka kwietna w Poznaniu. Ogrodniczka zbulwersowana. Co na to ZDM?

- Łąkę kwietną kosi się jeden raz, pod koniec lipca lub na początku sierpnia, wysoko, ok. 20 cm od ziemi, najlepiej kosą, tak, aby rośliny mogły jeszcze odrosnąć, a ze skoszonych części osypać się dojrzałe nasiona. Takie są założenia, aby istnienie łąki miało sens i aby była ona samoodnawialna. W dobie zmniejszających się drastycznie ilości owadów, co widzę na co dzień będąc ogrodnikiem, takie bezmyślne działanie jest niedopuszczalne. Koszenie takiego założenia ekologicznego w maju, kiedy rośliny są w są w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion, a przecież one muszą jeszcze dojrzeć nie ma żadnego wytłumaczenia, jest to '' zbrodnia ekologiczna''. Skoszenie w tym okresie umożliwia też ekspansję innych gatunków, bardziej inwazyjnych np. traw i zmianę składu gatunkowego na gorszy, mniej urozmaicony - wyjaśnia ogrodniczka.