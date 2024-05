Wycieczki godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek!

Najstarsze miasto w Polsce - Kalisz

Kalisz to drugie co do wielkości miasto w Wielkopolsce, położone w malowniczej dolinie rzeki Prosny. Najstarsze ślady działalności człowieka na terenie miasta i okolic pochodzą z epoki mezolitu. Ze względu na ważne położenie na „szlaku bursztynowym” łączącym Cesarstwo Rzymskie z wybrzeżem Bałtyku, w czasach wpływów rzymskich powstało gęste osadnictwo. O znaczeniu tego ośrodka osadniczego świadczy fakt, że około połowy II w. n.e. aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolemeusz wspomniał w swojej Geografii o mieście „Callicia”, określanym przez badaczy jako Kalisz. Zapis ten sprawia, że Kalisz może poszczycić się posiadaniem najstarszych pisanych wzmianek o jakimkolwiek polskim mieście.