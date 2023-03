Wypalenie zawodowe: przyczyny, objawy. Czy można dostać L4? Jak sobie radzić? Podpowiadamy Weronika Błaszczyk

Wypalenie zawodowe w każdym przypadku objawia się inaczej. Można jednak wskazać najczęstsze objawy tego problemu. Jeśli większość wskazanych objawów dotyczy ciebie, warto zadbać o swoje zdrowie i udać się do psychologa.

Coraz większe zmęczenie pracą, uczucie zniechęcenia, a także wyczerpanie fizyczne i psychicznie, które z czasem może doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji. Wypalenie zawodowe to stan, który dotyka coraz więcej osób, niezależnie od czasu pracy. Nieważne, czy ktoś wykonuje swoje obowiązki 3 miesiące, czy 30 lat, każdego może dopaść poczucie pustki. Dla niektórych to tylko zwykłe zmęczenie i niezadowolenie, w rzeczywistości jest to problem, którego absolutnie nie wolno lekceważyć. Jakie są przyczyny i objawy wypalenia zawodowego? Czy można dostać L4?