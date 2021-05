Za niespełna miesiąc Chodzież będzie europejską stolicą sportu motorowodnego. Synoracki i Kęciński wcześniej wystartują w Boretto

Pierwszy weekend tegorocznych wakacji (26-27 czerwca) zapowiada się niezwykle ciekawie. Na Jeziorze Miejskim w Chodzieży odbędą się motorowodne Mistrzostwa Europy Formuły 250 i Formuły 500, a także 1. eliminacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w kilku klasach. To będzie okazja do wywalczenia przez reprezentantów Polski w sporcie motorowodnym pierwszych mistrzowskich medali w 2021 roku. Natomiast za niespełna dwa tygodnie we włoskim Boretto sezon motorowodny zainaugurują nasi mistrzowie w klasie F-250, Henryk Synoracki (PKM LOK Poznań) i Sebastian Kęciński (KSMiM Trzcianka).

Formuła 500 – medalowe szanse Polaków Nie ukrywamy, że tej klasie mamy medalowe aspiracje. W poprzednim sezonie duża część zawodów motorowodnych rangi ME i MŚ nie odbyła się z uwagi na pandemię koronawirusa. Dobrym punktem odniesienia niech będzie rok 2019, a w nim szczecinianin Marcin Zieliński został Mistrzem Europy F500, a także Mistrzem Europy F700. W Chodzieży motorowodniak z klubu H2O Szczecin będzie zatem bronił złotego medalu. Po cichu liczymy też na Cezarego Strumnika z miejscowego klubu Przygoda Chodzież, który ciągle zdobywa doświadczenie w tego typu wodnym bolidzie, bo większość swojej bogatej kariery spędził za kierownicą hydroplanu w klasie OSY400, zdobywając wiele medali MŚ, ME i MP. Do „pięćsetki” przesiadł się oficjalnie jesienią 2019 roku i na razie – jak sam podkreśla – zdobywa doświadczenie. Obaj reprezentanci Polski rozpoczęli już przygotowania do mistrzostw. Kilka dni temu trenowali na Jeziorze Miejskim w Chodzieży, czyli na akwenie, który będzie areną czempionatu.

W ME Formuły 500 możemy spodziewać się występu jeszcze jednego Polaka, niezwykle doświadczonego Tadeusza Haręzy. Dla niego będzie to już - uwaga - trzydziesty szósty sezon startów w zawodach motorowodnych. Formuła 250 – czy na liście startowej znajdzie się Polak? Wielkie emocje czekają nas też w Formule 250. Te niezwykle szybkie łodzie typu hydroplan( pozycja leżąca kierowcy, przodem do kierunku jazdy) potrafią rozwijać prędkości przekraczające 160 km/h. Czy w stawce zawodników walczących o medale ME będzie Polak? Tego jeszcze na sto procent nie wiemy, ale możemy spodziewać się występu co najmniej jednego motorowodniaka z orłem na piersi. I to z ogromnym doświadczeniem, a co za tym idzie szansami medalowymi. - Znak zapytania nie jest potrzebny, bo już wiem, że w Formule 250 nie wystartuję. Będę natomiast w Chodzieży ścigał się treningowo w klasie F-125. Nie jestem przygotowany sprzętowo i stąd taka decyzja. Być może za rok sytuacja się zmieni i wtedy niewykluczone, że wrócę do dobrze mi znanej klasy. Żałuję, że nie mamy w Polsce chętnych do udziału w ME, ale to już temat na inne opowiadanie - tłumaczył najbardziej utytułowany polski motorowodniak, Henryk Synoracki.

Zapytaliśmy go przy okazji o nadzieje związane z nowym sezonem. - Jeszcze kilka dni temu nie było pewne, czy bez problemu przejedziemy przez Niemcy w drodze do Boretto. Okazuje się, że tak i to jest dobra wiadomość. Rozbudowanego kalendarza się nie boję, w przeciwieństwie do czwartej fali koronawirusa. Tęsknię za ściganiem, ale jeszcze bardziej rywalizacji brakuje chyba mojemu młodszemu koledze z Trzcianki. Zresztą chyba już wszyscy chcemy się spotkań w parkingu i na wodzie - dodał 73-letni motorowodniak.

