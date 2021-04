Zbliżamy się do normalności? Odmrażanie krok po kroku ma zostać rozłożone na miesiąc. Jak będzie wyglądało?

W środę wszystko się wyjaśni. Minister zdrowia ma przedstawić plan luzowania pandemicznych ograniczeń. Z wcześniejszych wypowiedzi między innymi wicepremiera można wnioskować, że tym, na co możemy liczyć, niemal na pewno będzie otwarcie już od 4 maja ogródków gastronomicznych. Przewidywanie kolejnych etapów przypomina zakłady bukmacherskie.

Zniesienie większości obostrzeń związanych z pandemią do końca maja zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. Wspomniał, co potwierdzili w swoich wypowiedziach inni ministrowie, że na pierwszy ogień pójdą branże, które z lockdownem mierzyły się najdłużej. Tu wskazanie jest jasne - gastronomia zamknięta od 24 października 2020 roku. Za otwarciem tej branży przemawia także fakt, że właśnie zaczyna się sezon ogródków, co z natury rzeczy czyni wyjście na kawę czy obiad bezpieczniejszym.

Odmrażania gospodarki - jaka kolejność Co dalej i w jakiej kolejności? Prawdopodobnie mieszkańcy Wielkopolski (a także śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego) mogą mieć nadzieję na otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, a także powrót do szkół uczniów klas 1-3. W pozostałych 11 województwach te obostrzenia nie obowiązują już od 26 kwietnia. Typowanie dalszych etapów łagodzenia lockdownu przypomina wróżenie z fusów. W wypowiedziach ministrów pojawiały się sygnały o powrocie do możliwości organizowania wydarzeń na wolnym powietrzu. I choć logika wskazywałaby, że powinno pójść za tym otwarcie dla publiczności stadionów, nie brakuje głosów, że ten ruch zostanie przesunięty na sam koniec kolejki do uwalniania. Co zatem będzie następne? Za uruchomieniem wszystkich sklepów w galeriach handlowych przemawia i tęsknota klientów, i silne lobby branży. Mówi się też o otwarciu muzeów i galerii sztuki. Kina i teatry będą następne?

Na odmrożenie gospodarki czekają nie tylko przedsiębiorcy, których firmy przedłużające się zamknięcie postawiło w krytycznie trudnej sytuacji, ale i wszyscy Polacy. Wielkopolanie, obok mieszkańców śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego wciąż nie mogą odwiedzać salonów kosmetycznych i fryzjerskich zamkniętych 27 marca, a także studiów tatuaży i pircingu.

Wszyscy uczniowie, łącznie z dziećmi klas 1-3 uczą się zdalnie. Tym bardziej więc informacje o zniesieniu choćby części obostrzeń są bardzo oczekiwane. Ale nie wszystkiego brakuje nam w równym stopniu. Nie jesteśmy też jednomyślni, gdy chodzi o tempo znoszenia ograniczeń. Lockdown - co doskwiera nam najbardziej Jak wynika z sondażu IBRIS na zlecenie „Rzeczypospolitej”, tylko nieco ponad 45 proc. Polaków uważa, że lockdown trwa zbyt długo. Na co czekamy z największą niecierpliwością? Okazuje się, że na odmrożenie gastronomii. Czy ono nastąpi? Na razie wszystko wskazuje na to, że natychmiast po długim weekendzie - czyli od 4 maja - zostaną otwarte restauracyjne i kawiarniane ogródki. Choć dla restauratorów to dobra wiadomość, na razie dalecy są od euforii. - Jestem ciekaw, czy faktycznie Polacy masowo postanowią korzystać z naszych usług czy na deklaracjach się skończy - zastanawia się Piotr Konieczny, właściciel restauracji „Czerwone Sombrero”. - Oczywiście, że otwarcie choćby tylko ogródków to dobra wiadomość, ale sprawa jest prosta jedynie z perspektywy ministerialnych gabinetów. Z naszej - przedsiębiorców branży restauracyjnej nie jest aż tak różowo.

Dlaczego? Pierwszy powód to informacja o terminie otwarcia - zaledwie dwa dni przed długim weekendem.

- Zamknięto nas z dnia na dzień i teraz wszystko wskazuje na to, że w ten sam sposób zostaniemy „odmrożeni” - mówi restaurator. - Po pół roku zamknięcia, w ciągu dwóch dni mamy zebrać załogę, zatowarować się, rozpocząć produkcję. To proste tylko dla kogoś kto nie ma o tym biznesie pojęcia - mówi.

Zwraca też uwagę, że bez możliwości obsługiwania części gości wewnątrz to rozwiązanie połowiczne. - Kiedy jest pogoda, 95 proc. osób siada na zewnątrz i nie trzeba do tego lockdownu. Chodzi tylko o to, by gdy spadnie nagle deszcz, a to nie zdarza się rzadko, goście mogli schować się z daniami pod dach i je w spokoju skończyć - wyjaśnia. - Ale tak czy owak - każde otwarcie to będzie dobra wiadomość.

Galerie handlowe, fryzjerzy - kiedy otwarcie Na otwarcie większości sklepów w galeriach handlowych czeka z utęsknieniem ponad 30 proc. Polaków i, jak twierdzą ich właściciele, procedury bezpieczeństwa mają opracowane i przećwiczone od ubiegłego roku.

- Czekamy na najnowsze wytyczne rządowe, dotyczące zmian w ograniczeniu działalności centrów handlowych w związku z trwającą pandemią. Jesteśmy przygotowani na pełne otwarcie Centrum - twierdzi dyrekcja poznańskiej Avenidy - Mamy nadzieję, że niebawem ono nastąpi i będziemy mogli zaprosić Klientów do Avenidy na zakupy w pełnym wymiarze. Im, podobnie jak fryzjerom, wystarczy tylko decyzja.

- Nie ukrywam, że liczę na otwarcie- mówi właścicielka jednego z zakładów fryzjerskich na poznańskim Grunwaldzie. - Dzwonią do mnie klientki, które były zapisane tuż przed świętami i z powodu decyzji o zamknięcia nie zdążyły skorzystać. Po miesięcznej przerwie o terminy będzie trudniej, chociaż po poprzednim lockdownie ruch nie wrócił do poziomu sprzed pandemii. Część ludzi się boi, więc strzyżenie czy farbowanie włosów załatwia we własnym zakresie. Zwłaszcza ubyło nam panów. Niektórzy pewnie zainwestowali w maszynki i polegają na umiejętnościach własnych lub żony.

Podobnie, jak zapewniają, wielkich przygotowań do otwarcia nie potrzebują także muzealnicy i prowadzący galerie sztuki, które również mogą zostać odmrożone. Przyznają jednocześnie, że otwarcie po poprzednim lockdownie nie sprawiło, że zaczęły ustawiać się kolejki.

Kiedy zostaną otwarte kina, teatry czy zamknięte dla publiczności stadiony? Mówi się o drugiej połowie maja i oczywiście ograniczeniach dotyczących liczebności widowni. Na stadionach - nawet o 3/4. Czy w kinach i teatrach po otwarciu widownia będzie mogła być zapełniona w połowie, czy może jednak zostanie zaproponowane mniejsze zagęszczenie - te pytania pozostają otwarte. Bardzo prawdopodobne jest także, że do szkół wrócą uczniowie przynajmniej klas 1-3, choć coraz częściej mówi się o pełnym odmrożeniu edukacji. Decyzja jest bardzo oczekiwana, zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. Zapewne także i same dzieci. - Powrót klas 1-3 z zachowaniem reżimu sanitarnego nie stwarza problemów organizacyjnych - mówi Arkadiusz Korbanek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu. - Pewne jest natomiast, że po tak długiej nieobecności w szkole, spowodowanej nauką zdalną, dzieci będą potrzebowały czas na pełny powrót do normalności, przyzwyczajenie się do funkcjonowania w szkole, sposobów sprawdzania wiedzy itp. Tu ważna jest rola nauczycieli. Nie wyobrażam sobie, żeby nagle miało nastąpić np. weryfikowanie ocen czy gwałtowne nadrabianie zaległości. Wszystko musi się odbyć łagodnie. Ale powrót do normalności nam wszystkim jest bardzo potrzebny - podkreśla.

Dziś okaże się, z których jej elementów będziemy mogli skorzystać już od 4 maja. Na które zaś poczekamy jeszcze przynajmniej kilka tygodni.