Złota Setka Wielkopolski: Znasz firmę odpowiedzialną społecznie? Koniecznie zgłoś ją do naszego rankingu!

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest naszym partnerem

Tak było przed rokiem

Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca

Na tegoroczne zgłoszenia firm do rankingu „Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” czekamy do 7 lipca 2024 r. do godziny 12:00. Spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń Kapituła, stworzona z ekspertów reprezentujących sektor naukowy oraz biznes i przedstawicieli Organizatora, stworzy ranking i wyłoni Liderów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), który wraz z wynikami rankingu zamkniętego będzie opublikowany w specjalnym dodatku „Złota 100 Wielkopolskiego” oraz na stronach serwisu gloswielkopolski.pl. Ponadto dodatek w liczbie 1000 sztuk rozesłany zostanie do wybranych przez Organizatora firm z woj. wielkopolskiego oraz województw ościennych.