Zmiana w zarządzie największego pracodawcy w Wielkopolsce. Volkswagen ma nowego CFO OPRAC.: Paweł Antuchowski

Zarząd Volkswagen Poznań. Od lewej: Liane Lubitz, Stefanie Hegels, Jolanta Musielak. Volkswagen Poznań

Od 1 marca nastąpi zmiana w zarządzie Volkswagen Poznań - największego pracodawcy w Wielkopolsce. Liane Lubitz dołączy do zarządu jako członkini odpowiedzialna za obszar finansów, zakupów i IT (tak zwany CFO). Zastąpi ona Agnieszkę Olenderek, która przejmie równorzędne stanowisko w zarządzie Volkswagen Slovakia a.s.