Zmiany w kursach autobusów w Luboniu. Trasy zmieniają cztery linie 611, 690, 701 i 215

Linia 690 także zmienia trasę do 2 listopada

Pasażerowie autobusów w Luboniu muszą dostosować się do zmian w rozkładach jazdy czterech linii – 611, 690, 701 i 215, co związane jest ze zmianą organizacji ruchu na ul. Cmentarnej i postępem prac przy przebudowie ul Żabikowskiej w Luboniu, gdzie przywrócono ruch i zamknięto wjazd w ul. 11 Listopada. Zmiany obowiązują do czwartku 2 listopada włącznie.

Zmiany w kursach autobusów w Luboniu. Trasy zmieniają cztery linie

Linia 701 zatrzymuje się na wcześniej wykorzystywanych stałych przystankach przy ul. Żabikowskiej - Luboń/Straż Pożarna (w kierunku do Komornik) oraz Luboń/Wojska Polskiego (w kierunku do Poznania). Z kolei linia nr 215 – jadąca z Osiedla Sobieskiego, pojedzie po trasie przez: Luboń, Dębiecka – Luboń, Niepodległości – Luboń, Powstańców Wielkopolskich -tu nastąpi zmiana: Luboń, Żabikowska – Luboń, Unijna – i dalej normalnie Luboń, Poniatowskiego – aż do Luboń/ Kręta / Wiry / kościół.

- Autobusy zatrzymują się dodatkowo na tymczasowym przystanku Luboń/Puszkina (na ul. Unijnej w rejonie ronda Żabikowskiego) oraz wszystkich stałych przystankach na trasie przejazdu – informuje MPK Poznań. - Na trasach objazdu funkcjonować będą następujące przystanki tymczasowe: Luboń/Puszkina (w obu kierunkach) - na ul. Unijnej w rejonie ronda Żabikowskiego, a także Luboń/Straż Pożarna - na ul. 11 Listopada przy posesji nr 6 w kierunku do ul. Kasprowicza. Przywrócone też zostaje funkcjonowanie stałych przystanków Luboń/Straż Pożarna (w kierunku do Komornik) oraz Luboń/Wojska Polskiego (w kierunku do Poznania).

Linia nr 611 jedzie na trasie Dębiec PKM – Opolska – i tu zmiany: Luboń, Żabikowska - Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Kasprowicza – Luboń, 11 Listopada – i dalej bez zmian: Luboń, Kościuszki – Luboń, Poniatowskiego – Luboń / Żabikowo. - Autobusy nie zatrzymują się na przystanku Luboń/Wojska Polskiego. Autobusy jadące w stronę do Żabikowa zatrzymują się dodatkowo na przystanku Luboń/Straż Pożarna (na ul. Żabikowskiej w kierunku do ul. Wojska Polskiego), a jadące w stronę Dębca zatrzymują się dodatkowo na tymczasowym przystanku Luboń/Straż Pożarna (na ul. 11 Listopada w kierunku do ul. Kasprowicza w rejonie posesji nr 6) oraz wszystkich stałych przystankach na trasie przejazdu – zastrzega ZTM Poznań.

Wreszcie linia nr 690 jadąca z Łęczycy przez Luboń, Wschodnią, zmienia trasę na odcinku: Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Kasprowicza – Luboń, 11 Listopada – i dalej jedzie normalnie: Luboń, Kościuszki - Luboń, Poniatowskiego – Luboń / Żabikowo (wyznaczone kursy: - Luboń, Cmentarna – Opłotki – Sycowska Centrum Handlowe).

