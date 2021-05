Zmiany w wielkopolskiej policji: Adam Kachel jedzie do komendy głównej, Jarosław Echaust obejmuje dowództwo prewencji

Nie prowadziła pod wpływem narkotyków. Są wyniki badań kierowcy autobusu MPK, która gwałtownie zahamowała na skrzyżowaniu w Poznaniu

Pracownica MPK Poznań, która 6 kwietnia prowadziła autobus linii nr 168, nie była pod wpływem narkotyków - tak wynika z badań toksykologicznych. Kobieta gwałtownie zahamowała na skrzyżowaniu w centrum Poznaniu, co spowodowało, że jedna z pasażerek przewróciła się i złamała rękę. Wstępny test na obecność narkotyków, przeprowadzony przez policję, wykazał, że kobieta może być pod wpływem narkotyków, aby to potwierdzić konieczne było pobranie próbki krwi do szczegółowych badań.