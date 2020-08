Zmieniamy Wielkopolskę. Nowa odsłona dworca w Wolsztynie na finiszu. Zakończenie przebudowy już w październiku

Obiekt będzie łączył pod jednym dachem zarówno dworzec kolejowy, jak i autobusowy. Znajdzie się tam wszystko co konieczne - wygodna poczekalnia, kasy biletowe, punkt informacji turystycznej, restauracja. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Wolsztynie będzie wyróżniało małe kino społecznościowe, które także znajdzie się w budynku.

W ramach inwestycji powstanie także zupełnie nowy pawilon, który pomieści bagażownię, toaletę i wiatę rowerową oraz wieża zegarowa. Zadaszenie peronów to kolejny element, który poprawi komfort udających się w podróż z wolsztyńskiego dworca. Niezbędną częścią prac jest także budowa kanalizacji burzowej, ramp oraz infrastruktury technicznej, która pozwoli Zintegrowanemu Centrum Komunikacyjnemu sprawnie funkcjonować.

- Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa warunków podróżowania koleją, a przez to zapewnienie mieszkańcom województwa możliwości i komfortu dojazdów do pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych - mówi Wojciech Lis, burmistrz Wolsztyna. - Chcemy, by miejsce to - ze względu na swoją ofertę - było atrakcyjne nie tylko dla podróżnych, ale i innych mieszkańców - zaznacza.