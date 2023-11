Szybko wykryta retinopatia cukrzycowa to szansa na zachowanie wzroku

Retinopatia cukrzycowa to najczęstsza przyczyna ślepoty osób między 20 a 65 rokiem życia. Tylko jej wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie pozwala chorym zachować wzrok.

Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski przez co najmniej kolejne 3 lata będzie realizowany program badań profilaktycznych, których celem jest wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej. Cukrzyca jest chorobą społeczną. W Polsce cierpi na nią 3,14 mln osób. Wielkopolska pod względem liczby chorych na 100 tys. mieszkańców zajmuje 2 miejsce w kraju. Mowa tutaj jedynie o osobach, u których zdiagnozowano tę chorobę. Jak szacują eksperci nawet 25 proc. dotkniętych nią osób może o swojej chorobie nie wiedzieć. Dotyczy to zarówno cukrzycy typu 1, która jest chorobą autoimmunologiczną, niezależną od stylu życia oraz cukrzycy typu 2, która jest z tym ostatnim ściśle powiązana. - Przyzwyczailiśmy się, że cukrzyca typu 1 to jest choroba dzieci i młodzieży, natomiast dane wskazują, że wśród wszystkich przypadków cukrzycy typu 1 aż 62 proc. nowych zachorowań dotyczy młodych dorosłych po 20 roku życia - zwraca uwagę prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Cukrzyca, zwłaszcza nieleczona, prowadzi do poważnych powikłań. Retinopatia cukrzycowa jest jednym z nich, dotykającym chorych na oba typy cukrzycy. Nie rozpoznana w porę i nie leczona może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. - Mechanizm rozwoju retinopatii cukrzycowej odzwierciedla reakcje siatkówki na przewlekłe zaburzenia ukrwienia - wyjaśnia dr Monika Kujawa - Hadryś, okulistka. Ponieważ retinopatia cukrzycowa jest podstępna i na wczesnym etapie nie daje żadnych objawów, chorzy na cukrzycę powinni przechodzić regularne badania okulistyczne, które pozwalają ją wykryć. To pozwala na podjęcie działań, które zapobiegną dalszemu rozwojowi choroby. Zasadnicze - to ustabilizowanie poziomu cukru we krwi, a także ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Kluczowa jest więc odpowiednia dieta.

Ważne też, by w przypadku stwierdzenia retinopatii regularnie kontrolować stan oczu. W zależności od stopnia rozwoju choroby, wieku pacjenta itp. kontrole mogą być konieczne nawet co miesiąc. Dzięki nim, w razie pogorszenia, można szybko wdrożyć odpowiednie leczenie. Jak szacuję eksperci, w 95 proc. przypadków takie postępowanie pozwala pacjentom zachować wzrok. Aby jednak było to możliwe - konieczne jest samo wykrycie retinopatii cukrzycowej. Temu posłużyć ma realizacja II edycji „Programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”. Kwota przeznaczona na ten cel to blisko 5.9 mln zł pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

- To de facto kontynuacja działań, które były prowadzone w poprzednich latach - mówi Milena Matysek, zastępczyni dyrektorki DEFS UMWW. - W konkursie wyłonimy jeden podmiot, który będzie realizował badania profilaktyczne chorych na cukrzycę powyżej 18 r.ż. W tej edycji programu specjalny retinobus dotrze także do obszarów, w których dostęp do placówek służby zdrowia jest utrudniony. Realizacja programu potrwa minimum trzy lata.

