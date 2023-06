Znamy koszyk Lecha Poznań w losowaniu LKE. Dalekich wyjazdów nie będzie

Tak więc Lech Poznań trafił do grupy 4. W tej północno-środkowej grupie są wyłącznie kluby, które grę w Europie zaczną od II fazy eliminacji Ligi Konferencji. Kolejorz uniknie dalekich wypraw do Azerbejdżanu czy do Kazachstanu, ale rywale mogą się postawić, bo znamy potencjał szwedzkich czy czeskich zespołów.