Znamy wyniki wyborów do Europarlamentu. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy okręgu nr 7 Redakcja Wiadomości

Wyniki wyborów do Europarlamentu – okręg nr 7 Karolina Misztal

Państwowa Komisja Wyborcza już podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak zagłosowali mieszkańcy z województwa wielkopolskiego? Zobacz, kto otrzymał mandat do Europarlamentu z okręgu nr 7. Jakie wyniki uzyskali poszczególni kandydaci? Dowiedz się także, co to jest Parlament Europejski, ile trwa jego kadencja oraz ilu posłów w nim zasiada.