Zobacz jak żyje oraz mieszka Mikael Ishak. Jak snajper Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Zobacz prywatne zdjęcia! CU

Zobacz, jak mieszka gwiazda Lecha Poznań - Mikael Ishak ---> Przejdź dalej Adam Jastrzębowski/screen instagram: @mikaelishak9 Zobacz galerię (11 zdjęć)

Mikael Ishak, pełniący rolę kapitana w drużynie Lecha Poznań, nie może zaliczyć obecnego sezonu do tych najbardziej udanych w swojej karierze. Szwedzki napastnik, znany ze swoich zdolności strzeleckich, w bieżących rozgrywkach zdołał wpisać się na listę strzelców 10 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest to wynik znacznie niższy niż ten, którego dokonał w poprzednim sezonie, kiedy to jego konto zasiliło aż 20 bramek. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.