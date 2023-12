Żołnierze armii amerykańskiej wystąpili w Poznaniu. Zagrali dwa bezpłatne koncerty

W sobotę grupa Free Groove, składająca się z członków orkiestry oraz solistów zagrała na placu Wolności, w ramach Poznańskiego Betlejem.

Drugi występ, tym razem całej orkiestry pod batutą LTC Scotta McKenzie, odbył się w niedzielę o godzinie 18 w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego.

W koncercie wzięli też udział członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, pod dyrekcją majora Pawła Joksa, którzy po raz kolejny połączyli siły z orkiestrą armii amerykańskiej.

- U. S. Army Europe and Africa Band & Chorus na co dzień ma swoją siedzibę w bazie wojskowej w Sembach w Niemczech. Zespół powstał w 1940 roku, a sam chór 23 lata później. Rocznie w połączonych siłach dają ok. 250 koncertów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wykonują utwory zarówno marszowe i ceremonialne, jak i muzykę poważną, jazz czy też rock na instrumenty dęte