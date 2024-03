"Życie offline to właśnie prawdziwe życie". TEDx w VIII LO w Poznaniu inspiracją dla uczniów. Zobacz zdjęcia

Obecna edycja niesie za sobą aktualne i ważne przesłanie.

- Temat przewodni „Offline” ma zachęcać do cyfrowego detoksu, a przynajmniej do cyfrowego minimalizmu, szczególnie w sferze prywatnej - mówiła Barbara Pająk, koordynatorka projektu, na co dzień nauczycielka angielskiego w VIII LO. - Czym innym jest wykorzystywanie technologii cyfrowych do pracy, a czym innym spędzanie większości czasu wolnego w Internecie. Życie offline to właśnie prawdziwe życie. Warto inwestować w wartościowe relacje, czy też szukać swoich pasji, zamiast spędzać czas wolny z telefonem - tłumaczyła.