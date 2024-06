30 czerwca mija termin składania wniosków o świadczenie 800 plus! Spóźnienie oznacza utratę świadczenia. To warto widzieć o wniosku o 800+

– Jeżeli wniosek złożymy po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto więc pilnować terminów, by nie stracić prawa do świadczenia – tłumaczy przedstawicielka ZUS w Wielkopolsce.