Absolutny rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu"! Pan Artur zdobył maksymalną liczbę punktów

Rekord w "Jeden z dziesięciu"

Pan Artur ze Śliwnik w województwie łódzkim podczas całego programu nie pomylił się ani razu. Do finału wszedł, zachowując wszystkie trzy szanse. W finale odpowiedział na pierwsze pytanie, a następnie wszystkie pytania wziął na siebie. Odpowiedział na nie bezbłędnie.

- Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo – skomentował w pewnym momencie prowadzący program Tadeusz Sznuk.

Pan Artur ani razu nie dopuścił do głosu swoich konkurentów. Odpowiedział na wszystkie 40 finałowych pytań. Ostatnie pytanie odcinka dotyczyło języka, w którym Andrzej Frycz napisał "Rozprawę o poprawie Rzeczypospolitej". Na to pytanie również odpowiedział on prawidłowo: