Artbud IV liga: Dramaturgia na koniec rundy jesiennej. Ponownym liderem Unia Swarzędz

Goście stopniowo przejmowali inicjatywę w tym spotkaniu i potwierdzili swoją przewagę w 27. minucie, gdy piłkę do bramki skierował głową Mikołaj Panowicz, dla którego było to 13. trafienie w lidze. Po zmianie stron to gospodarze wykazywali się większą chęcią do gry. Katastrofalny błąd defensywy Unii wykorzystał Patryk Smolarek i doprowadził do wyrównania. "Duma Swarzędza" nie poddała się jednak i kwadrans później przechyliła szalę na swoją korzyść za sprawą Brzostowskiego.

Siódmy mecz bez porażki odnotowali zawodnicy Kotwicy Kórnik, którzy aktualnie są najrówniej grającą drużyną w lidze i jedyną, która może popisać się tak skuteczną serią. Podopieczni trenera Tomasza Nawrota wybrali się do Tarnowa Podgórnego, gdzie w tym sezonie padły już 42 bramki - poza Szydłowem, najwięcej w lidze. Spodziewano się otwartego spotkania z obu stron, wszak Tarnovia nie ma wiele do stracenia, a potrafiła już w tym sezonie napsuć krwi rywalom. Kotwica rozstrzygnęła starcie już w pierwszej połowie dzięki trafieniom Radosława Jasińskiego oraz Miłosza Wódeckiego. Znakomite zawody rozegrał 19-letni Tymoteusz Gabski, który został po meczu wybranym zawodnikiem spotkania.

Kotwica znalazła się na wysokim 4. miejscu w tabeli, co po mizernym początku sezonu i pierwszej wygranej dopiero w 5. kolejce, jest swego rodzaju zaskoczeniem. Drużyna z Kórnika konsekwentnie realizuje plany rozwoju i od zeszłego sezonu regularnie wprowadza do pierwszej drużyny kolejnych wychowanków. Zespół ma bardzo dobre warunki do grania oraz trenowania pod czujnym okiem szkoleniowca, który jest dość mocno związany z Kotwicą, jako jej były zawodnik, a obecnie trener ze sporym doświadczeniem na tym poziomie rozgrywek. Wiosną drużynę stać na to, by realnie powalczyć o awans do III ligi, nawet jeśli na papierze zespół wydaje się słabszy od swoich przeciwników.

Tarnovia Tarnowo Podgórne - Kotwica Kórnik 0:2

Bramki: 26. Jasiński, 38. Wódecki