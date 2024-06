Autostrada A2 zostanie rozbudowywana o trzeci pas między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Prace ruszają 10 czerwca!

- 10 czerwca rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy: drogowcy rozpoczną odgradzanie terenu, na którym będą prowadzone prace, wytyczą tymczasowe pasy włączania się do ruchu oraz do jazdy na wprost, zgodne z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, oraz wybudują tymczasowe przejazdy przez pas rozdziału pomiędzy jezdniami na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód – informuje Anna Ciamciak z Autostrady Wielkopolskiej S.A. - Budowa przejazdów jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa oraz utrzymania dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku podczas realizacji właściwych prac budowlanych.